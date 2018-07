I 50 anni del Museo archeologico nazionale di Crotone: il cranio di Carìa

CROTONE – Il cranio di Carìa. Studio antropologico della Calabria nell’età neolitica è il tema dell’incontro in programma mercoledì 25 luglio alle sei e mezzo di pomeriggio nel Museo archeologico nazionale di Crotone. Relatore la professoressa Donata Luiselli dell’Università di Bologna. L’incontro s’inserisce nel novero degli eventi di E…state al Museo 2018, iniziativa varata dal Polo museale della Calabria per il cinquantesimo del Museo archeologico nazionale di via Risorgimento.

Ultima modifica: 24 luglio 2018