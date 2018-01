La beffa dell’aeroporto. Annullate prenotazioni per l’8 gennaio

Tutto come previsto. Purtroppo. Sull’aeroporto Sant’Anna la beffa è servita. Neppure l’otto gennaio – ultima tra le tante date che Sacal e il suo presidente Arturo De Felice avevano ammannito ai crotonesi – sarà possibile volare da Crotone. Il sospetto, rivelatosi fondatissimo, si era affacciato prepotentemente già alcuni giorni fa quando sul sito della Faa è comparso un notam per avvertire piloti e compagnie aeree che al Sant’Anna non sarebbe stato possibile rifornire gli aeromobili di carburante fino alla tarda serata del sette gennaio. Difficile, se non impossibile, dunque, che l’indomani mattina un qualche aereo potesse spiccare il volo o atterrare a Crotone. Guarda caso l’allarme lanciato da questa testata non ha ricevuto alcuna smentita né gli utenti sono stati rassicurati che il programma sarebbe rimasto invariato. Anzi in queste ore è giunta la conferma che neanche l’otto gennaio si potrà volare attraverso la disdetta ricevuta da alcuni cittadini che avevano prenotato il volo per quella data dal Sant’Anna. Eloquente la mail inoltrata da Common Sky, la compagnia di charter attraverso la quale dovrebbe operare la fantomatica Flyservus, ad un crotonese al quale è stato preannunciato il rimborso del biglietto acquistato per Milano così come ad un’altra utente è stato annullato il volo per la stessa data.

Ma c’è di più. Sul sito in line di Flyservus non è più possibile effettuare prenotazioni. Se si prova compare l’avvertenza che la compagnia non ha ancora effettuato la programmazione dei voli.

Doppia beffa, insomma. Per quanti avevano prenotato e ora verosimilmente dovranno trovare in tutta fretta un’alternativa per raggiungere la destinazione desiderata, attendendo, inoltre, un rimborso che chissà quando riceveranno. E per tutti i crotonesi che, ancora una volta, sono stati sedotti e abbandonati. In maniera plateale, sfacciata, arrogante.

I dubbi e le perplessità sull’operazione Flyservus li avevamo manifestati da tempo. Da ultimo, alluce delle informazioni acquisite di recente, abbiamo posto al presidente Sacal alcune semplici domande sollecitandogli una risposta che non è ancora arrivata ma che oggi è più che mai dovuta: chi sono gli azionisti della compagnia Flyservus? Perché agisce da intermediario per la compagnia Common Sky? Risulta che la proprietà effettiva di Flyservus sia riconducibile a un signore di nazionalità ceca, attualmente residente in Germania, dai trascorsi non proprio brillanti nel settore del trasporto aereo mondiale?

Ancora una domanda andrebbe posta, però, al governatore della Calabria Mario Oliverio che di Sacal quale gestore degli scali calabresi e di De Felice in particolare si è fatto garante: cosa pensa della beffa consumata ai danni dei crotonesi? E cosa ne pensa il sindaco Ugo Pugliese?

