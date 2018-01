Asp Crotone: pagina internet per diffondere la cultura della donazione di organi

CROTONE – Una pagina internet per diffondere la cultura della donazione di organi. E’ quella che ha realizzato la Direzione Aziendale dell’Asp di Crotone attivando sul sito istituzionale web una sezione dedicata alla donazione degli organi e tessuti. Sulla Home page del sito, sezione “Aree tematiche”, i cittadini possono trovare la pagina web ‘Donazione organi e tessuti‘ notizie sul valore sociale e di solidarietà umana connesse alla donazione degli organi, informazioni dettagliate di tipo organizzativo e normativo nonché note esplicative su come donare e come dare il consenso.

Il medico anestesista rianimatore Francesco Bossio, coordinatore donazione organi dell’Asp, e Giovambattista Elia, dirigente sociologo dell’Asp spiegano. “Ogni anno si fanno in Italia quasi 3.000 trapianti, ma le persone in attesa sono più di 10.000. Nel nostro paese muoiono ogni giorno tre persone già inserite in lista di attesa e trenta ammalati forse di più, ogni giorno, muoiono prima ancora di esservi inserite. Il divario tra chi riesce ad avere un trapianto e chi aspetta continua a crescere, e qualcuno è così disperato da chiedersi se il modo più semplice per avere un organo non sia quello di andarlo a comprare. Per tanti ammalati avere un trapianto è importante, mentre per ciascuno di noi gli organi dopo la morte sono così inutili, che dovremmo davvero fare, tutti,una profonda riflessione in merito. Fino a pochi anni fa eravamo fra gli ultimi in Europa per numero di donatori per milione di abitanti. Oggi,nonostante l’Italia sia più avanti della Francia, dell’Inghilterra e della Germania, abbiamo sempre la metà dei donatori della Spagna. Tale fatto non riguarda il consenso alla donazione, infatti la stragrande maggioranza degli italiani è favorevole a lasciare i propri organi dopo la morte, tanto che in qualche Regione si supera l’80 per cento. E non c’entra la legge, perché essa è uguale dappertutto, ma l’Emilia Romagna ha tanti donatori quanti la Spagna, il Piemonte e la Toscana un po’ meno ma comunque tanti, Lombardia e Veneto, per così dire, si “salvano”, mentre in Campania, Sicilia e Calabria i donatori sono pochissimi”.

A Crotone negli ultimi anni, negli ultimi 10 anni ci sono state 5 donazioni (la più recente è del febbraio 2017) e per ognuno di loro da 2 a 5 ammalati in lista di attesa hanno ripreso a vivere con dignità. “Nonostante ciò – sottolineano Bossio e Elia – nel nostro territorio i donatori sono ancora pochi. È per questo che accogliamo con entusiasmo l’iniziativa dell’Asp di Crotone di offrire una pagina web del proprio sito aziendale dedicata alla donazione di organi e tessuti. È un modo per rendere partecipi e protagonisti i cittadini di Crotone e della Provincia verso questo importante settore della medicina”.

Sulle pagine Web dedicate alla donazione i cittadini potranno informarsi su tutto ciò che riguarda la donazione e la medicina dei trapianti per diventare davvero protagonisti in questa sfida che riguarda tante persone in attesa e che può riguardare anche noi e le nostre famiglie.

