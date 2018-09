Atletica, Ayoub Idam d’argento ai campionati italiani su strada di Alberobello

La stagione d’oro di Ayoub Idam si conclude con un prestigioso secondo posto ottenuto al campionato italiano su strada di Alberobello. Una medaglia d’argento di grande rilievo per l’atleta italo-marocchino, crotonese doc e fresco maggiorenne, ormai proiettato ad ottenere quella cittadinanza italiana che gli permetterebbe di correre con la divisa della nazionale italiana. Nel frattempo, in attesa che la burocrazia faccia il proprio corso, continua ad arricchire una bacheca già zeppa di medaglie a dispetto della giovane età.

E in Puglia lo scorso fine settimana si è levato l’ennesima soddisfazione di un 2018 da urlo, portandosi a casa il titolo di vice-campione sulla distanza dei 10 Km nella categoria Juniores. Ayoub ha tagliato il traguardo con il tempo di 31’ e 58”, preceduto soltanto da Pasquale Selvarolo, pugliese di Terlizzi, che ha chiuso in 31’ e 38”. Alle spalle di Idam, Amanuel Falci (Cus Torino, 32 e 34). Insomma, un risultato di prestigio per il giovane podista allenato da Scipione Pacenza e tesserato con la K42 Cosenza, bravo a cimentarsi con disinvoltura anche in un terreno a lui meno congeniale, ossia quello della pista essendo lui un ‘pistard’. Il percorso, poi, caratterizzato da salite impegnative, ha reso il compito ancora più complicato, ma Idam ha risposto da grande campione tenendo testa fino all’ultimo e portandosi a casa un meritato secondo posto.

Ultima modifica: 4 settembre 2018