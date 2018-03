Crotone, si lavora sodo pensando alla Fiorentina. Ricci: “crediamo nella salvezza”

Nel fine settimana la serie A si ferma per lasciare spazio alla nazionale, ma il Crotone prosegue la preparazione per perfezionare il lavoro in vista della ripresa del torneo, che vedrà sabato 31 marzo i rossoblù impegnati in Toscana per sfidare la Fiorentina. I rossoblù hanno sostenuto due allenamenti quest’oggi al centro sportivo sotto una fitta e intensa pioggia: al mattino seduta basata, dopo l’attivazione, sul lavoro tecnico; dopo il pranzo collettivo, di nuovo sul terreno di gioco dell’Antico Borgo per svolgere attivazione, forza sulla sabbia, tiri in porta e partitine a pressione.

Izco, come da programma, ha lavorato col gruppo al mattino e ha svolto differenziato nel pomeriggio; terapie per Markovic, Nalini e Rohden. Venerdì è in programma un allenamento pomeridiano al centro sportivo mentre sabato mattina si disputerà l’amichevole di beneficenza allo Scida con inizio alle ore 10:30.

Sta bene e ha voglia di scendere subito in campo Federico Ricci, che ritorna per un attimo sulla sfida persa domenica contro la Roma: “Sapevamo di incontrare una grande squadra e non abbiamo demeritato – ha detto Rcci a Fctv- abbiamo ripreso a lavorare e ci alleniamo come sempre al massimo perché sappiamo quanto sia importante il lavoro quotidiano. Per quanto riguarda la salvezza siamo tante squadre in lotta, dobbiamo pensare solo a noi stessi e cercare di fare più punti possibili”.

