Ferrovie, Jonica: Toninelli a Reggio per la consegna delle carrozze Intercity

Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, lunedì primo ottobre sarà a Reggio Calabria per presenziare alla consegna nella stazione centrale delle nuove carrozze Intercity da utilizzare lungo la linea Jonica. Il programma prevede alle 11.15, tra gli altri, gli interventi di Orazio Iacono e Gianfranco Battisti, amministratori delegati, rispettivamente, di Trenitalia e di Ferrovie dello Stato italiane. Alle 11.55 la partenza del nuovo treno Intercity 562 diretto a Taranto, con arrivo, alle 12.17, a Melito Porto Salvo, da dove, alle 12.30, ci sarà il rientro, con bus dedicato, nella stazione di Reggio Calabria.

“L’arrivo del ministro Toninelli è un ulteriore segnale di attenzione da parte di un Governo che ha finalmente raggiunto un importante obiettivo per la ferrovia jonica calabrese” commenta la deputata del Movimento 5 stelle, Federica Dieni. “È il coronamento di un lavoro che ho personalmente portato avanti nel corso degli ultimi anni. Oggi, grazie alla volontà di questo Governo e del Movimento 5 stelle, il rafforzamento della linea è diventato realtà. Nei prossimi mesi – aggiunge Dieni – continueremo a lavorare per la ferrovia jonica con l’obiettivo di renderla sempre più efficiente e moderna, dopo decenni di abbandono e di disagi per i cittadini”.

Ultima modifica: 28 settembre 2018