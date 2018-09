Malasanità, medico pulisce le seppie nel lavabo dell’ospedale: licenziato

PRAIA A MARE -. E’ costato caro ad un medico dell’ospedale di Praia a Mare un comportamento a dir poco superficiale e sicuramente poco professionale. Il sanitario, acquistate alcune seppie, ha pensato bene di portarle in un bagno del nosocomio e, utilizzando un lavandino, provvedere a pulirle, in modo da poterle portare a casa pronte per essere cucinate. Quel che è più grave, però, è che qualcuno ha filmato con un cellulare il medico mentre eseguiva l’operazione di pulizia delle seppie ed ha postato il video in rete. Del comportamento del sanitario è venuta così a conoscenza la Direzione dell’Azienda sanitaria provinciale di Cosenza che ha deciso di non rinnovare il rapporto di convenzione che legava all’ente sanitario il medico protagonista della “scenetta”.

Il licenziamento è stato reso noto, con un comunicato, dalla stessa Asp. L’azienda afferma che “essendo risalita, attraverso i video messi in rete, ai dati anagrafici del medico che all’interno dei locali del Presidio ospedaliero di Praia a Mare si dedicava alla pulizia delle seppie, senza disdegnare qualche morso nel corso di tale attività, ha interrotto ogni rapporto professionale e di lavoro con il sanitario, del quale condanna le condotte assunte”.

Se non fosse stato per il comunicato dell’Asp di Cosenza, che ha impresso il timbro della veridicità a quanto è accaduto, si poteva pensare ad una delle tante fake news. Ed invece no: è tutto incredibilmente vero e se la vicenda è balzata agli onori della cronaca è grazie a Gino Domenico Spolitu che da anni porta avanti la battaglia a difesa degli ospedali d’Italia.

