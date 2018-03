Oliverio, crollo Pd: ‘niente polemiche interne; giunta: sceglierÃ² in autonomia

CATANZARO – “Il risultato elettorale uscito fuori dalle politiche è stato quello di una netta sconfitta generale, non solo calabrese. Mi pare ardito usare un dato di questa portata per fare una polemica interna, è la riproposizione dell’immiserimento della politica e di una rappresentanza che dovrebbe far prevalere sempre le analisi oggettive”. Lo ha detto il presidente della Regione Calabria, Mario Oliverio, a margine di una conferenza stampa alla cittadella regionale di Catanzaro, primo appuntamento pubblico dopo le recenti elezioni.

“E’ stata una slavina dalle Alpi alla Sicilia per il Pd – ha commentato il governatore – che si è espressa in due grandi blocchi: il centro-nord a prevalenza Lega e il centro-sud con i Cinquestelle. Bisogna leggere le ragioni di questo risultato: al Nord una richiesta di sicurezza, al Sud un malessere sociale espresso nella protesta e in una domanda di cambiamento. Io sono stato eletto dai calabresi per lavorare, sto cercando di farlo in solitudine, non senza difficoltà, perché le condizioni non sono semplici. I segni, seppur timidi, di un’inversione di tendenza si stanno vedendo”. “Abbiamo lavorato privi anche di una funzione, come quella della sanità” ha ricordato Oliverio. Ora “bisogna insistere in questa direzione” ed io “devo tenere conto solo ai calabresi, non ci sono appartenenze che tengano. Ricordo che il mio certificato di origine sono le primarie, non sono stato nominato in un’assemblea di partito, ma designato dai cittadini”

Sul preventivato rimpasto di giunta, Oliverio ha dichiarato: “La giunta va rilanciata, ci sono delle caselle vuote. Colgo l’occasione per rivolgere gli auguri al vice presidente Antonio Viscomi che in questi anni ha avuto la possibilita’ di ritagliarsi una buona premessa per la sua elezione al Parlamento. Adesso bisogna andare avanti sempre con la bussola del bene comune attraverso scelte che compierò in piena autonomia e liberta’”.

Ultima modifica: 14 marzo 2018