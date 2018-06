Resa dei conti nel Pd crotonese. Nic Oliverio sfiducia il segretario Murgi

“A questo punto viene spontaneo chiederci se le motivazioni che hanno portato Murgi a essere il segretario di federazione siano ancora tutte valide…”. E’ questo il passaggio chiave di una polemica nota politica diramata dall’ex deputato crotonese del Pd Nicodemo Oliverio con la quale di fatto sfiducia il segretario provinciale del Partito democratico Gino Murgi. Nella cui area politica, a quanto pare, è iniziata la resa dei conti.

“La necessità di un rilancio del partito democratico di Crotone passa attraverso la chiarezza e la trasparenza nei comportamenti e nelle prese di posizione di carattere politico” afferma in premessa Oliverio proseguendo con una lunga elencazione di tutte le criticità che stanno attraversando il Pd crotonese.

“In questi ultimi due anni l’assenza del partito è stata vistosa” scrive infatti l’ex deputato non lesinando aggettivi sprezzanti. “Il pd crotonese non è stato in grado di discutere e affrontare i principali temi dell’attualità politica, è stato pavido nell’intervenire sulle necessità e i bisogni dei cittadini, nonostante un gruppo dirigente valido ed esperto. L’assenza voluta di azione politica ha portato il Pd crotonese a non giocare alcun ruolo politico: siamo completamente assenti, lontani dalle esigenze dei cittadini, lontanissimi dal ruolo di opposizione che ci hanno assegnato gli elettori nella Citta di Crotone. Non siamo più protagonisti, ma quel che è peggio, risultiamo del tutto incapaci di organizzare una valida e determinante opposizione. Quindi completamente incapaci di preparare sin da subito, un’alternativa a chi governa la città”.

“Questo comportamento passivo del partito democratico di Crotone e del suo territorio non è più tollerabile” sbotta dunque Nicodemo Oliverio.

“Siamo sempre assenti dalla vita politica cittadina, siamo molto spesso contraddittori e confusi a livello provinciale dove addirittura prendiamo iniziative senza ascoltare gli organismi del partito, senza ascoltare la base, diventando inesorabilmente un partito spento e inadeguato”.

Quindi l’attacco diretto al segretario Murgi che pure Oliverio ha contribuito a far eleggere alla guida di via Panella.

“A questo punto viene spontaneo chiederci se le motivazioni che hanno portato Murgi a essere il segretario di federazione siano ancora tutte valide e se corrispondono adeguatamente alla nuova sfida che il nostro partito dovrà affrontare da subito, per diventare attrattivo e protagonista.

Ci meraviglia, inoltre, il fatto che ancora non c”è stato alcun intervento dopo la crisi al Comune di Crotone, anche in considerazione del cambio di tre assessori dopo due anni di attività amministrativa.Così come è passata senza alcun ragionamento la vicenda politica alla provincia. In una condizione di contraddizione con se stessi e in una confusione politica veramente preoccupante. Siamo veramente in un clima di ambiguità incomprensibile rispetto alle scelte strategiche che il partito democratico non è stato in grado di fare in questi ultimi anni nel comune capoluogo e nella provincia di Crotone”.

Ultima modifica: 22 giugno 2018