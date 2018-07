Summer Stories a Gabella con il libro ‘ComeTe’ di Carlo Minervini

CROTONE – Terzo e ultimo appuntamento per la mini rassegna culturale ideata dall’associazione culturale MutaMenti in collaborazione con Jsea/Club Velico Crotone Sport Beach di Gabella. Tornano le Summer Stories, gli incontri sulla spiaggia con gli autori, con una presentazione corale affidata alla voce di uomini rappresentativi della vita cittadina. Il primo agosto è la volta di Carlo Minervini con ComeTe (Falco Editore), un atto d’amore verso la Calabria, la terra delle contraddizioni che viene raccontata borgo dopo borgo, città dopo città, in un viaggio salvifico che ne attraversa la storia, le leggende, i miti, la bellezza e la contraddizione. L’autore è giornalista e cultore di letteratura italiana presso l’Università della Calabria. Dal 2002 scrive per il quotidiano Gazzetta del Sud. È stato autore e conduttore della trasmis­sione televisiva culturale ‘In punta di penna’ e ha collaborato alla rivista del pro­gramma di Rai Due Voyager. Insegna storia e letteratura negli istituti superiori. ComeTe è il suo primo romanzo.

