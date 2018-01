Voli Flyservus cancellati: solo 47 prenotazioni? Falso. L’on. Oliverio: De Felice chiarisca

“Inaccettabile e incomprensibile la situazione che si è venuta a creare”: così l’on. Nicodemo Oliverio, capogruppo del Pd in seno alla commissione agricoltura della Camera, definisce la vicenda dell’aeroporto di Crotone con la compagnia Flyservus che ha disdetto le prenotazioni effettuate per l’8 gennaio prossimo. Con la motivazione – secondo quanto la compagnia ha scritto nelle mail indirizzate agli utenti per informarli della disdetta e dell’immediato rimborso delle somme pagate – che le prenotazioni erano state troppo poche: appena 47. Come se questo possa giustificare la cancellazione di un volo e l’annullamento di un servizio che l’utenza crotonese attende ormai da troppo tempo. Senonché anche questa motivazione – già di per sè ridicola – sarebbe anche falsa giacché – come segnala un’altra utente che aveva acquistato il biglietto – alla data del 30 dicembre risultava essere la 103esima persona prenotata a volare per l’8 gennaio.

Le cose, insomma, non quadrano da nessun punto di vista. Se n’è accorto persino l’on. Oliverio che chiama in causa la società di gestione e il suo presidente. “Sacal si esprima immediatamente, con estrema chiarezza, e ci dica esattamente cosa è successo e perché siamo giunti ad un punto così grave” afferma il parlamentare Pd. “I cittadini si sentono presi in giro, tutto il mondo economico, turistico e produttivo del crotonese non ne può più. Vogliamo sapere cosa sia accaduto e soprattutto come si possa immediatamente porre rimedio. Spetta, sopratutto, al Presidente della Sacal, dott. Arturo De Felice dire una parola di estrema chiarezza”.

Nè Sacal nè De Felice, tuttavia, di fronte alla clamorosa presa per i fondelli riservata ai cittadini del crotonese, hanno avvertito l’esigenza di dare spiegazioni. Non lo ha fatto, per la verità, neppure il governatore calabrese Mario Oliverio, garante del presidente De Felice, e, risalendo nella gerarchia, neanche il ministro dei Trasporti Graziano Delrio. Tutti rigorosamente di casa Pd. AI quali, comunque, l’on. Nicodemo Oliverio intende rivolgersi. “Nell’attesa di acquisire i chiarimenti necessari, sentirò il Presidente della Regione, Mario Oliverio ed il Ministro delle infrastrutture, Graziano Del Rio, per individuare tutte le necessarie ed urgenti soluzioni per affrontare questa nuova emergenza che penalizza fortemente i crotonesi”.

Più esplicito il presidente dei Giovani democratici di Crotone Alessandro Milito che parla di “un nesso di responsabilità politica che arriva dritta alla Regione a guida Partito democratico: è indubbio infatti che è proprio la Regione il principale attore, politico e amministrativo, che deve decidere se istituire, e nel caso curare, l’erogazione del servizio di trasporto aereo”. Per Milito, inoltre, siamo di fronte ad un “un fallimento, accompagnato da toni trionfalistici ed eccessivamente accondiscendenti di certa classe politica locale” chiaro riferimento all’atteggiamento tenuto negli ultimi tempi dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Ugo Pugliese e sorretta da una maggioranza che ha stretto alleanza politica con il governatore Oliverio e il Partito democratico.

Un Pd che “da troppo tempo in Calabria non chiede scusa ai propri cittadini ed elettori” avverte Milito. “Inizi a farlo ora, non è mai troppo tardi. Si dica con chiarezza, pubblicamente, ciò che è stato fatto per il trasporto aereo a Crotone, quali le misure adottate e quali gli intenti. O si preferisce arrivare alle urne con una popolazione giustamente delusa? Si prenda subito il volo per scendere dal pianeta dell’arroganza. Da parte mia, nel mio piccolissimo, chiedo scusa per queste scelte infelici: in attesa che qualcuno di ben più rilevante si accodi a me”.

“Se il buon anno si vede dal mattino – afferma dal canto suo Filly Pollinzi di Possibile – questo è il momento di urlare contro tutta una rappresentanza istituzionale che si incensa sui palchi e sui giornali per dire quello che si sta per realizzare e che puntualmente non si realizza. Qui manca la politica, che è cosa ben diversa dalla gestione in chiave elettoralistica e manca una rappresentanza degna di questo nome. Manca una visione e manca una lettura chiara e sincera della realtà calabrese. E spesso manca anche la libertà di andare oltre la narrazione, preoccupati come si è soltanto di autopreservarsi”.

Ultima modifica: 2 gennaio 2018