Supervincita da 5 milioni di euro a Crotone grazie ad un Gratta & Vinci

CROTONE - La fortuna bacia la città di Crotone dove un anonimo cittadino ha vinto ben 5 milioni di euro con un biglietto Gratta & Vinci acquistato presso la ricevitoria Bar Gerace di via 25 Aprile. La straordinaria vincita è avvenuta grazie ad un biglietto "Maxi Miliardario" da 20 euro che prevede premi fino a 5 milioni di euro. Si tratta di una vincita straordinaria in quanto, come si legge sul sito ufficiale della lotteria Gratta & Vinci solo 4 sono i biglietti da 5 milioni nel lotto iniziale di biglietti (37.440.000) e le probabilità di vincita sono di 1 su 9.360.000 biglietti.

"Speriamo di aver aiutato qualcuno in difficoltà" dice Luca Gerace, titolare della ricevitoria, il quale confessa di non poter identificare il vincitore anche perché il biglietto è stato venduto nel periodo natalizio ma la vincita è stata registrata sui sistemi telematici dei Monopoli il 26 gennaio. Una ricevitoria superfortunata quella del Bar Gerace dove è stato anche venduto il biglietto della Lotteria Italia con il quale il 6 gennaio sono stati vinti 20 mila euro a Crotone. La ricevitoria nel passato aveva registrato una vincita da 500 mila euro.