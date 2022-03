Il sindaco Voce ha omaggiato il primo nato dell'anno 2022

Crotone- Il Sindaco di Crotone Vincenzo Voce ha ospitato a palazzo comunale Salvatore junior "il primo nato dell'anno" insieme ai suoi genitori originari di Isola Capo Rizzuto. Il primo fiocco azzurro del 2022 riceve il benvenuto insieme a mamma Lucilla e papà Salvatore nella stanza del Sindaco che "hanno gli auguri di buona vita al piccolo Salvatore Junior - si legge in una nota - che è stato tranquillissimo durante la semplice ma sentita cerimonia nelle braccia amorevoli della mamma. Salvatore non è solo il primo nato a Crotone - prosegue la nota - ma il primo nato in Calabria, che ha visto la luce alle 04.07 del primo gennaio all'ospedale cittadino San Giovanni di Dio.

Ai genitori il Sindaco ha consegnato una pergamena in cui "è espresso il sentimento e l'augurio a Salvatore da parte di tutta la comunità cittadina e una medaglia a ricordo con il simbolo della città ed incisa la data di nascita e le iniziali del piccolo". I genitori di Salvatore hanno tenuto a ringraziare il dott. Rodio e tutto il personale medico-infermieristico del San Giovanni di Dio di Crotone.