Crolla il soffitto dell'Ipsia. Il presidente Ferrari chiede l'intervento della Regione

Crotone - Il caso ha voluto che l'incidente avvenisse di pomeriggio, quando la scuola era deserta. In alcune aule al primo piano dell'Istituto Barlacchi di via Acquabona, mercoledì scorso, è improvvisamente venuto giù il soffitto. Poche ore prima le conseguenze per gli alunni e i docenti sarebbero state nefaste. I tecnici della Provincia hanno già assegnato i lavori di ripristino a una ditta ma gli studenti protestano. Di questa notizia abbiamo dato ampio spazio sull'edizione odierna del giornale perchè, la mattinata di giovedì 3 febbraio, con la complicità degli studenti siamo stati testimoni oculari della protesta pacifica nel piazzale antistante l'Ipsia. All'indomani quindi della decisione dei ragazzi di non tornare in classe, abbiamo parlato con il Presidente della Provincia di Crotone Sergio Ferrari che, nel pomeriggio di ieri, si è recato alla Cittadella Regionale. "Ieri ho incontrato Giusy Princi, (Vice Presidente della Regione Calabria con delega all'istruzione ndr) - spiega Ferrari - e le ho chiesto di venire a Crotone per effettuare insieme dei sopralluoghi per i vari edifici scolastici della città, per renderci conto delle criticità sparse nei vari istituti. Nonostante lo stato di sanità dell'Ente, depauperato in ogni sua parte, non consenta una disponibilità economica, intendiamo mettere nero su bianco una programmazione e non perdere neppure una opportunità, soprattutto con il Pnrr. Non potendo inoltre delocalizzare gli istituti una soluzione sarebbe quella di acquistare nuovi terreni; ma per farlo è necessario il supporto finanziario della Regione".