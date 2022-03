Perdita a Santa Croce, Congesi: martedì 8 febbraio rubinetti a secco

Interruzione della fornitura di acqua in città per un intervento sulla rete idrica comunale. Lo rende noto il Comune riportando una nota di Congesi. L'erogazione sarà sospesa dalle nove di mattina alla mezzanotte di di martedì 8 febbraio.

"La presente per informare che per una improvvisa e copiosa dispersione sulla rete idrica di via S. Croce, siamo costretti - scrive la società di gestione idropotabile - ad interrompere la distribuzione dell’acqua nelle seguenti zone della città: quartiere Vescovatello, quartiere San Francesco, rione Gesù, via G. Di Vittorio, zona Inps, via Giovanni Paolo II, via Cutro, via Mario Nicoletta e zone limitrofe, piazza Pitagora, via Poggioreale, via Reggio, via S. Croce, corso Messina, via C. Colombo, via Interna Marina, viale Regina Margherita, zona Marinella, via XXV Aprile, via Torino, via I Maggio, via Vittorio Veneto, via Messinetti, largo Umberto, via Suriano, via IV Novembre, zona Stazione FFSS".

"Il nostro personale - aggiunge Congesi sarà operativo al fine di ottimizzare i volumi d’acqua presenti nei serbatoi di accumulo per ridurre al minimo gli inevitabili disagi del caso" aggiunge Congesi"