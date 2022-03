Crotone, illuminazione pubblica: palo pendente in via Unione Europea

CROTONE - Bisogna intervenire subito prima che ci scappi la tragedia. Ci riferiamo alla situazione di via Unione Europea dove alcuni pali dell'illuminazione pubblica sono pericolanti come si vede nella foto. Un problema che si ripete spesso perché l'urbanizzazione di quella strada è tra le cose più assurde mai viste: i pali della luce pubblica sono praticamente nella carreggiata e fungono da divisorio tra la strada ed il parcheggio di un condominio. Il budello di asfalto è strettissimo, manca un marciapiede e l'incrocio tra auto di grossa cilindrata (tipo Suv) o furgoni crea difficoltà nella viabilità. Così capita spesso che qualcuno urti ai pali dell'illuminazione. Come è probabilmente con quello che si vede nella foto che si trova in questa condizioni da diversi giorni: un palo che è in una zona molto frequentata considerato che ci sono diversi esercizio commerciali i cui clienti utilizzano il parcheggio. L'appello è rivolto al Comune di Crotone affinché incarichi la ditta che gestisce l'illuminazione a mettere in sicurezza il 'palo pendente' e soprattutto gli uffici comunali pensino ad una soluzione che renda sicura quella strada.