La morte della piccola Ginevra, Morra sollecita a Speranza ispezione in Calabria

"Ho chiesto al ministro Speranza di fare un’ispezione accurata per

accertare i motivi che hanno reso necessario il trasferimento fuori regione

della piccola Ginevra di Mesoraca". Lo afferma in una nota il senatore

Nicola Morra, presidente della Commissione parlamentare antimafia. "Quanto accaduto a questa bambina calabrese è l’ennesima tragedia che colpisce la Calabria a causa di una sanità pubblica sempre più impoverita e lasciata allo sbando".



"L’auspicio - scrive Morra - è che il Ministro in sinergia con l’attuale governo regionale possa mettere in campo ogni energia nuova per restituire dignità a questo territorio garantendo i livelli essenziali di assistenza. Bisogna ripartire proprio da quelle prestazioni e servizi che il Servizio sanitario nazionale è tenuto a fornire a tutti i cittadini ma che in Calabria

sembra proprio una chimera".