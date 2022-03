Aeroporti calabresi, Occhiuto: quote Sacal a prezzo equo o ricorriamo a newco

CATANZARO - "C'è una procedura di revoca nei confronti di Sacal ma la notizia è che è stato avviato il negoziato con il socio privato perché obiettivo della Regione Calabria è quello di acquisire la totalità delle quote in mano privata ad un prezzo equo". Lo ha ribadito il presidente della Regione Calabria parlando con i giornalisti in relazione alla situazione della società di gestione degli aeroporti calabresi oggetto nei mesi scorsi di una scalata da parte del socio privato di maggioranza, Lamezia Sviluppo.

"Aspetterò dieci giorni o, al massimo, due settimane e se non si conclude la trattativa cominceremo a lavorare alla prospettiva di una newco che acquisisca il personale e si occupi, avendo la concessione da Enac e dal Ministero, della gestione degli aeroporti calabresi" ha aggiunto Roberto Occhiuto. "Abbiamo fatto una modifica alla legge istitutiva di Fincalabra e sono sempre disponibile ad acquisire le quote del socio privato, ma il prezzo deve essere congruo".