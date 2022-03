Lavoro, Confcommercio: l'occupazione delle donne in Calabria crolla al 30%

ROMA - Il tasso di occupazione delle donne nella fascia 15-64 anni al Sud "è precipitato al 33%" contro la media del 59,2% al Centro-Nord e del 63% nell'Ue-27, ossia 30 punti indietro al resto dell'Italia e dell'Europa. Lo rileva il Centro studi di Confcommercio in un rapporto sul Sud e il Pnrr sui dati disponibili al 2019, in cui si sottolinea che addirittura in Calabria il tasso di occupazione delle donne è sceso dal 31% del 2007 al 30,3%.

La partecipazione delle donne al mercato del lavoro nel Mezzogiorno è "assurdamente bassa" scrive il Centro studi. "La crisi Covid ha indebolito ulteriormente il Mezzogiorno in termini di occupazione, capitale produttivo e reddito. Con il Pnrr è possibile recuperare il terreno perduto attraverso quasi il doppio degli investimenti pubblici che, se indirizzati presto e bene, attireranno anche ingenti risorse private rafforzando la filiera turistica" spiega il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli.

La Confederazione rivede poi al ribasso le proprie stime sul Pil per quest'anno: dal 4% stimato a dicembre al 3,5-3,7%. Il Governo al momento prevede per quest'anno una crescita del 4,7%.