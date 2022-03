Rifiuti, lotta agli "sporcaccioni": multe salate ed agenti di Polizia locale in borghese

Caccia all'untore. Il Nucleo operativo ambientale della Polizia locale ha dichiarato guerra agli 'sporcaccioni' della spazzatura sanzionando a destra ed a manca le violazioni in materia di conferimento ai cassonetti sulla pubblica via. E se fino ad oggi si è affidato alle telecamere per la video sorveglianza, il Noa informa i cittadini che da questo momento i suoi "agenti effettuano anche servizio in borghese, con contestazione immediata degli addebiti".

Nel frattempo il comandante Francesco Iorno (nella foto) rende nota l'attività settimanale di controllo su diverse aree cittadine con l'applicazioni di sanzioni per violazione delle ordinanze in materia di conferimento oltre orario o per mancato rispetto delle disposizioni sulla raccolta differenziata, sanzione prevista, informa il capo della Polizia locale, 50 euro. C'è di più, quattro persone sono state contravvenzionate con 600 euro, la multa per i casi di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti anche ingombranti su area pubblica.

Da una nota diramata dal portavoce del sindaco, Francesco Vignis, apprendiamo che la pesante multa di 600 euro applicata in violazione della 152/2006, il testo unico sull'ambiente, è stata elevata nei confronti di T.S. classe 55, per abbandono di "due tappeti da arredo 2×2 circa"; F.D. classe 1968, "sedili auto e vari accessori di arredo auto"; E.N., classe 1975, "materiale legnoso ante armadi, porte"; M.R. classe 1982, per abbandono di "pannelli in legno e mensole inerenti l'arredo di un'attività commerciale".