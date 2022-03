Sanremo, Massimo Ranieri vince il premio della critica. L'opera realizzata da Affidato

E' stato Massimo Ranieri, con il brano “Lettera di là del mare”, a sollevare il premio della critica "Mia Martini” assegnato al Festival di Sanremo 2022 dai giornalisti della stampa specializzata alla canzone e all’interprete che più si è distinto per il testo e per l’originalità.

Il prestigioso premio dedicato alla indimenticata artista calabrese “Mimì” è stato realizzato dal maestro orafo di Crotone, Michele Affidato e consiste in una scultura galvanizzata in oro e argento, composta da un leone che si appoggia ad una chiave di violino, con alla base una composizione di fiori in argento, dove sono state incastonate pietre di topazi azzurri.

"Ringrazio i giornalisti è stato un momento bellissimo. Ricevere il premio Mia Martini mi ha riempito d'orgoglio" ha detto Massimo Ranieri.