I toponimi di Crotone, Gak: quarta lezione al museo Pitagora con Andrea Pesavento

Martedì 8 febbraio alle ore 18 è in programma al museo Pitagora la quarta lezione del corso di archeologia e storia organizzato dal Gak. Relatore Andrea Pesavento, sociologo e storico che parlerà della toponomastica del centro storico di Crotone.

"Si tratta della toponomastica che emerge dalla grande massa di documenti

storici e d'archivio studiati da Pesavento. Un lungo e paziente studio che

consente di comprendere quando e come determinati toponimi si sono formati

nel percorso storico della città" anticipa Vincenzo Fabiani, presidente del Gruppo archeologico krotoniate.

Con l'occasione sarà presentato l'archivio digitale dei toponimi di

Crotone, realizzato da Pesavento durante le sue ricerche e messo a disposizione della collettività attraverso il sito internet del Gak. "Si dirà di

come possa essere utilizzato per andare oltre le già importanti

informazioni in esso contenute - aggiunge Fabiani - per trovare nuove relazioni e nuovi contenuti".