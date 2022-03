Vax day al museo civico di Strongoli

STRONGOLI - Per agevolare i cittadini e consentire loro di ricevere la dose vaccinale l'amministrazione comunale ha organizzato per l'8 febbraio il Vax Day presso il Museo Civico di Strongoli. Potranno quindi ricevere il vaccino, per prevenire la diffusione da Covid-19, tutti i cittadini a partire dai 12 anni d'età. "Determinante è stato il sostegno del commissario dell'Asp di Crotone Domenico Sperlì - come specifica la nota - e del direttore sanitario Pietro Brisinda nonchè del personale sanitario qualificato e dell'Esercito Italiano". E' necessario presentarsi muniti di tessera sanitaria e, se minorenni, accompagnati da un genitore o soggetto delegato.