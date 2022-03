Lilt Crotone, dalla prossima settimana gli screening cardiologici

Dalla prossima settimana tornano gli screening cardiologici organizzati dalla Lilt Crotone che saranno a cura del dott. Raffaele Lumare, volontario dell'associazione. Per poter entrare nello screening cardiologico basta rinnovare la tessera Lilt oppure farla per un amico o familiare. I posti disponibili sono soggetti ad esaurimento. Per prenotazioni chiamare mercoledì 9 febbraio in sede dalle 16 alle 18 allo 0962901594. Per una migliore valutazione dello screening è consigliabile portare con sé esami del sangue recenti.