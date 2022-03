Sfugge a posto ma viene bloccato, arrestato 40enne irregolare

Un quarantenne senza fissa dimora di origini tunisine, con precedenti di polizia B.A.N., è stato arrestato dai carabinieri della Compagnia di Crotone con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale. L'uomo, irregolare e già destinatario di un provvedimento di espulsione, è stato bloccato dai militari dopo che con altre due persone poi dileguatesi, era a bordo di un'auto che non si è fermata all'alt in un posto di blocco. Il conducente della vettura con a bordo i tre alla vista del posto blocco ha tentato di allontanarsi e costretto i carabinieri ad inseguimento protrattosi per circa due chilometri per le strade della città fino ad un'area in aperta campagna dove in due sono riusciti a fare perdere le loro tracce. B.A.N., invece, è stato bloccato e condotto in caserma dove si è accertato che l'auto utilizzata dai tre era stata rubata lo scorso mese di gennaio in provincia di Matera. La vettura, risultata di proprietà di un 91enne lucano, è stata posta sotto sequestro in attesa della restituzione al legittimo proprietario.