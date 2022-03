Emergenza idrica a Isola Capo Rizzuto, chiesto rilascio urgente ad A2A

ISOLA CAPO RIZZUTO - Un rilascio di acqua straordinario da parte di A2A per fronteggiare l'emergenza idrica nel comune che dura da domenica. E' quello che ha chiesto la sindaca di Isola Capo Rizzuto, Maria Grazia Vittimberga, nel corso di un incontro convocato per affrontare la grave situazione igienico-sanitaria nella seconda cittadina della provincia per popolazione. Per questo il sindaco ha allertato il prefetto Maria Carolina Ippolito ed ha sollecitato un incontro con i vertici del Consorzio di Bonifica Ionio Crotonese e di Congesi che si è svolto martedì 8 febbraio negli uffici del Consorzio di Bonifica.

All’esito del tavolo è stata individuata dai tecnici comunali, e da quelli consortili, una soluzione strutturale (la creazione di una secondo allaccio), e si spera definitiva, e partirà immediatamente un intervento che consentirà di aumentare la portata dell’acqua nel breve tempo. Inoltre a breve si attende la messa in funzione dei 7 pozzi artesiani realizzati dal Comune per i quali manca solo il collaudo.

La gravità della situazione igienico-sanitaria, in un momento in cui si contano nel territorio del Comune di Isola oltre 400 casi attivi di Covid-19, non consente però di attendere tanto a lungo prima che l’acqua torni a scorrere in tutte le case. Ecco perché il sindaco Vittimberga si è rivolta alla Regione Calabria, chiedendo un rilascio straordinario di acqua da parte di A2A - anche solo 5 giorni - in modo che il Consorzio di Bonifica possa rifornire di acqua non solo la rete destinata agli agricoltori, ma anche quella che arriva nelle abitazioni. Il presidente del Consorzio Roberto Torchia ha spiegato che in questa settimana tutta l’acqua è stata riservata agli agricoltori, che patiscono l’emergenza idrica tanto quanto i cittadini, e che stanno tentando di salvare le coltivazioni.

Essendo la rete idrica di Isola Capo Rizzuto promiscua (ci si collegano sia gli agricoltori che i cittadini) l’acqua di cui dispone il Consorzio non è attualmente sufficiente a soddisfare sia i bisogni degli agricoltori che quelli degli abitanti. Ecco perché il Sindaco Vittimberga si è rivolta al presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto ed all’assessore Gianluca Gallo, chiedendo il loro intervento per sollecitare un rilascio straordinario di acqua da parte di A2A nei confronti del Consorzio di Bonifica per il tempo necessario a fronteggiare l’emergenza ed evitare che l’esasperazione dei cittadini raggiunga livelli pericolosi per l’ordine pubblico.