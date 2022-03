Pallagorio, ferì i genitori a coltellate: arrestato dai carabinieri

PALLAGORIO - E' stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di tentato omicidio M.G., il trentaduenne incensurato che la sera dello scorso 31 gennaio a Pallagorio, al culmine di un'accesa discussione aveva accoltellato, ferendoli in maniera non gravissima, i genitori di 60 e 56 anni. Il provvedimento nei confronti dell'uomo - che nel frattempo era stato denunciato in stato di libertà e ricoverato nel reparto di psichiatria dell'ospedale di Crotone a seguito di un Trattamento sanitario obbligatorio - è stato emesso dal Gip del Tribunale di Crotone su richiesta della Procura. M. G., già sofferente di disturbi di ansia e della personalità, caratterizzati da instabilità emotiva e impulsiva, è stato sottoposto al previsto interrogatorio di garanzia e ricondotto in ospedale sotto sorveglianza in attesa di essere sottoposto alla misura cautelare allo scopo di evitare il ripetersi di analoghi episodi violenti nei confronti dei congiunti.