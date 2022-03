Golemic: "Felice di essere tornato, era quello che volevo. E credo nella salvezza"

Sarà stato un caso. O forse no. La realtà però narra di una coincidenza che rappresenta un primo indizio. Vladimir Golemic e il Crotone si sono ri-sposati dopo una separazione semestrale, e al primo appuntamento, la ‘coppia’ ha dimostrato di funzionare, dimostrando di non aver mai in realtà dimenticato il reciproco sentimento. E il risultato è stato evidente, visto che la presenza del serbo al centro della difesa ha permesso di ottenere il primo clean sheet del torneo. Sì, perchè per la prima volta nel corso del campionato attuale, il Crotone è uscito dal campo senza aver subito reti, ma anche senza mai andare in sofferenza. Insomma, un contributo essenziale che coniuga esperienza, affidabilità e grande personalità. L’uomo che serviva per conferire spessore ad un reparto che peccava di leadership, ruolo che il giocatore ormai crotonese d’adozione può occupare con tutti i crismi. La separazione di fine giugno è ormai acqua passata, la tentazione di un’esperienza negli paesi degli emiri altrettanto. E quella in Grecia soltanto una parentesi palliativa in attesa di una chiamata che ha rimesso tutto in discussione. Del resto Crotone rappresenta la sua seconda casa, qui è nata anche sua figlia lo scorso anno, e tornare è stata una naturale conseguenza “Ci voleva questo ritorno, sono molto contento - ha raccontato Golemic - Era quello che mi mancava e che sentivo dentro, da quando sono partito non ero felice. Questo club per me è stato sempre qualcosa di speciale e il mio ritorno è stato facile. A Crotone io e la mia famiglia ci sentiamo come a casa nostra quindi questo ci ha aiutato molto ad ambientarci subito”. L’ambizione è sempre la stessa, e la situazione di classifica non lo spaventa affatto: “Certo che credo nella salvezza, altrimenti non sarei venuto”. Toccherà a lui vestire i panni del ‘leader’, compito che fino a qualche mese era deputato ad Alex Cordaz: “Lui è insostituibile, qui ha fatto cose straordinaria. Io darò il massimo mettendo al servizio della squadra tutta la mia esperienza e la voglia di raggiungere il traguardo della salvezza”. Alle porte il derby di Reggio Calabria, che arriva in un momento delicato della stagione: “Intanto devo dire che ho trovato un gruppo di ragazzi molto positivi e carichi di entusiasmo. La crescita mi sembra evidente, ma bisogna dare continuità di risultati, a cominciare dalla sfida di sabato. Loro attraversano un periodo difficile, e sarà una battaglia. Ci aspettano 17 finali, dalle quali passeranno le nostre chance di salvezza”.