Vivere In, sabato alla chiesa del Carmine la consegna dei premi del concorso Presepe

Sabato 12 febbraio avrà luogo la serata di premiazione del trentaduesimo concorso Presepe organizzato dal movimento Vivere In. La cerimonia avrà luogo nella chiesa del Carmine a partire dalle ore 19. I presepi più significativi riceveranno il premio Betlemme realizzato appositamente per il concorso dal maestro Franco Scalise, mentre saranno assegnati due premi speciali realizzati dal maestro Michele Affidato. La premiazione verrà registrata e trasmessa sulla pagina Facebook 'Vivere In' e sul sito www.vivere.in.

"Il tema di questa edizione, 'Il Dio che si fa prossimo ci rende tutti fratelli' - ricorda l'organizzazione - ha inteso stimolare tutti, nelle scuole, nelle famiglie, nella società intera, a realizzare artisticamente il messaggio di Gesù, il figlio di Dio, che si è fatto carne, divinizzando ogni aspetto dell’umano. La nascita di Gesù tra gli uomini è un evento che continuamente si ripete intorno a noi, dà forma al nostro modo di essere e di vivere, alla nostra identità".