Crotone, ancora violenza contro i cani: trovate esche velenose e piene di ami

CROTONE - Esche velenose per cani in via Libertà e nella zona di San Domenico. Le ha segnalate una cittadina sui social lanciando l'allarme. Si tratta wurstel al cui interno però sono stati messi veleno ed ami per la pesca. Bocconi letali per qualsiasi animale che muore in modo atroce. Una indecenza, una ennesima testimonianza di barbarie e subcultura in una città che in questo ultimo mese ha registrato l'uccisione violenta di un pitbull e le sevizie ad una cagnolina di quartiere che per paura, nel tentativo di scappare, è poi stata investita da un'auto ed è morta. di questo schifo deve finire. L'appello è ai cittadini onesti: chi ha visto parli, denuncia. Bisogna dire basta a questa barbarie I bocconi velenosi, lo ripetiamo, si trovano a Crotone presso Via Libertà e San Domenico, ma fate attenzione anche in altre zone della città.