Bonifica ex mercati generali: il comune di Crotone diffida la proprietà (video)

CROTONE - "Abbiamo predisposto la diffida ad adempiere all'ordinanza di rimuovere l'amianto dall'area degli ex mercati generali nei confronti del rappresentante legale della società Ciliberto spa in seguito alla sentenza del Consiglio di Stato che rigetta il ricorso che avevano presentato contro 'ordinanza del commissario prefettizio".

Lo ha annunciato il sindaco di Crotone, Vincenzo Voce, che ha partecipato alla conferenza stampa indetta dalle associazioni Italia Nostra, Il Barrio, Wwf Crotone, Circolo Ibis per l'Ambiente, Gli Spalatori di Nuvole ed Enpa Crotone proprio nell'area di Vescovatello per conoscere le intenzioni del Comune di Crotone e chiedere la bonifica integrale dell'area di oltre 4 ettari dove sono presenti tonnellate di rifiuti di ogni genere oltre all'amianto della copertura degli enormi magazzini (da 14 mila metri quadrati) che un tempo ospitavano i mercati generali.

"Una bomba ecologica che ogni giorno avvelena Crotone, un polmone di amianto che ogni giorno siamo costretti a respirare" hanno detto i rappresentanti delle associazioni presenti facendo riferimento alle fibre di amianto che vengono rilasciate nell'area e trasportate dal vento. Senza contare che quell'area degradata è pericolosa anche sul piano della sicurezza non essendo recintata e quindi facilmente accessibile: lo si vede sia dall'enorme quantità di rifiuti abbandonati (anche recenti) che dai tanti graffiti sulle mura dei magazzini abbandonati e pericolanti.

"Se entro cinque giorni la proprietà non risponderà alla diffida presenteremo una denuncia penale e avvieremo l'iter per la bonifica in danno anche se serviranno molti soldi che la proprietà dovrò poi restituire al Comune. Ho appena sentito il comandante della polizia municipale che mi ha assicurato che seguirà l'iter" ha concluso Voce ribadendo: "Il Comune non arretra, andiamo avanti facendo denunce e tutto quello che serve: i proprietari sono diretti responsabili di questa situazione".