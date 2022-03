Lei vuole troncare il rapporto e lui si introduce in casa attraverso il balcone. Arrestato

La sua compagna non voleva più saperne di lui ma di fronte al netto rifiuto di proseguire la relazione si è introdotto in casa della donna attraverso il balcone dopo aver rotto i vetri di una finestra. A quel punto sono intervenuti gli agenti della squadra Volante della Questura, allertati dalla donna, che lo hanno tratto in arresto per atti persecutori e condotto in carcere.

L'uomo non accettava la fine della lunga relazione con la sua compagna, stanca della sua pressante gelosia, dalla quale ha avuto anche una figlia. Dopo aver tentato di contattarla in tutti i modi senza successo s è presentato a casa della donna che però si è rifiutata di farlo entrare. L'uomo allora ha scavalcato la ringhiera del balcone, ha rotto il vetro e si è introdotto nell’abitazione provocando una forte paura nella donna che, in preda al panico, ha chiamato la Polizia chiedendo aiuto.

Gli agenti giunti sul posto lo hanno trovato all'interno dell'abitazione mentre la donna insieme alla figlia minore si era rifugiata all’interno di una camera chiudendosi a chiave. In Questura la donna ha sporto formale denuncia contro l'ex compagno che a quel punto è stato arrestato.