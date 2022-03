Appuntamento al buio...con un libro. San Valentino romantico in biblioteca comunale

Crotone - L'assessorato alla Cultura e la biblioteca comunale Armando Lucifero propongono per il giorno di San Valentino l'evento "Appuntamento al buio...con un libro". Lunedì 14 febbraio presso la Casa della Cultura si potrà prendere in prestito un libro del quale non si conosce nè il titolo nè l'autore perchè avvolto in un pacchetto che non permette di far vedere la copertina. "Il lettore - si legge in una nota - potrà quindi orientarsi in base ad alcune frasi riportate sul pacchetto e potrà scegliere il libro facendosi ispirare dalle proprie sensazioni". Sarà una giornata ricca di sorprese. Infatti gli studenti e gli ospiti nella Sala Lettura avranno la loro dedica speciale in occasione della festa degli innamorati. L'appuntamento è quindi per il 14 febbraio dalle ore 9 alle 13 e nel pomeriggio dalle ore 16,30 alle 18,30.