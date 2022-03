La sezione Arbitri di Crotone piange la scomparsa dello storico presidente Pasquale Liberato

Con la sua Presidenza, si arrivò ad un passo dall’avere il primo arbitro in Serie A, la sua passione e l’attaccamento alla Sezione, ma anche per altre discipline sportive come il nuoto, gli hanno consentito di ricevere altri importanti riconoscimenti da parte del CONI, dal quale è stato insignito, per meriti sportivi, sia della Medaglia d’argento nel 1992 che della Medaglia d’ORO, consegnatagli a Gennaio 2017 nella Sala del Consiglio Regionale della Calabria, alla Presenza del Presidente Nazionale del CONI Giovanni MALAGO’. Grazie al suo carattere battagliero e sanguigno, come lui stesso ha ricordato durante la festa dei 50 anni della Sezione di Crotone, è stato l’unico Presidente di Sezione in Italia a proporre per due volte consecutive lo stesso arbitro al ruolo scambi.