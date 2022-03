Pallanuoto serie B, parte il campionato: la Rari Nantes debutta contro il Catania

Affronteremo un campionato pieno di incognite. La prima delle quale siamo proprio noi. Come negli ultimi due stagione la squadra si ritroverà tutta insieme proprio sul campo di gara, poche ore prima dell’inizio della partita. E’ una scelta ponderata. Che negli ultimi due anni comunque ci ha portato a mantenere il titolo sportivo di Serie B e che abbiamo deciso di perseguire. Vedremo cosa ci porterà quest’anno. Affronteremo squadre agguerrite e ben preparata, sia dal lato atletico che tecnico. Già la Waterpolo Catania sarà un rivale ostico da affrontare, con elementi esperti e di lunga militanza anche in campionati di livello superiore. Sarà certamente una ripresa per tutti, soprattutto dopo le ristrettezze che ha imposto la pandemia. E pertanto quasi tutti dovremo impegnarci molto per andare a regime e capire fino a quale livello ambire. Sarà altrettanto stimolante. E credo che alla fine, sin da sabato, ci faremo trovare pronti. Per quanto ci riguarda siamo già contenti di esserci. Non nascondo che sono stati i momenti di sconforto e frustrazione che spingevano me e mio fratello Checco Arcuri, Tecnico della Squadra, a rinunziare alla partecipazione. Ma poi il continuo confronto con i nostri ragazzi, con le famiglie, con i nostri partner e sostenitori storici, ci ha dato la forza e le risorse per affrontare anche questa stagione agonistica.” Appuntamento pertanto a Sabato, ore 14.30, Piscina F. Scuderi di Catania: l’Auditore Crotone affronterà la Waterpolo Catania nella prima giornata del Campionato Nazionale Maschile di Serie B – Girone 4.