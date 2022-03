Reggina-Crotone, la fiducia di Modesto: "Ho visto bene i ragazzi, sarà una bella sfida da giocare"

Tutti convocati, ad eccezione degli infortunati Canestrelli, Giannotti e Adekanye. Il Crotone partito alla volta di Reggio Calabria custodisce la speranza di ritagliarsi un pomeriggio di gloria, obbligatorio in una fase della stagione che richiede punti e decollo. Il derby della 'Magna Grecia' arriva in un momento delicato per entrante le contendenti, con il Crotone più attardato in classifica ma reduce da un mini-filotto di quattro risultati utili (ma tre di questi soltanto pareggi) mentre la Reggina è travolta da una crisi che ha prodotto otto sconfitte in nove giornate e un solo punto raccolto. Neppure il triplo avvicendamento in in panchina ha prodotto la svolta e ora il margine dai playout è di appena due punti.

Evidente che in un contesto come questo conti soltanto vincere, e la marcia di avvicinamento nel quartier generale del Crotone è stata scandita da attesa, serenità e fiducia. Modesto, grande ex della partita, confida in una prova gagliarda da parte dei suoi ragazzi. "Durante la settimana i ragazzi li ho visti come nelle scorse settimane da quando sono arrivati i nuovi. Per noi partite normali da qui alla fine non ce ne saranno mai: attenzione massimale, voglia di avere un modo giusto per interpretare le gare. Non serve caricare la gara: un giocatore sa contro chi gioca, cos’è e che è un derby, una sfida bellissima da giocare".

Sugli spalti previsto il pubblico delle grande occasioni, con un centinaio di sostenitori rossoblù in arrivo da Crotone per riaccendere passione ed emozioni di un derby che al Granillo torna dopo otto anni. E nel 2014 fu poker e festa rossoblù, una recita che sarebbe interessante replicare...