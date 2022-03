Serie B, il Crotone affonda nel derby e rilancia la Reggina

Il calvario di una stagiona maledetta contempla anche il capitombolo nel derby di Reggio Calabria che, giusto per gradire, rianima i ‘cugini’ amaranto, a secco di vittorie dallo scorso novembre e che tornano a festeggiare dopo aver raccolto appena un punto nelle ultime nove giornate. Il gentile omaggio è fornito dal Crotone, specializzato nel rivitalizzare squadre allo sbando, e così i rossoblù hanno pensato (male) di consegnare tutto il piatto alla Reggina, che si rilancia e lascia la squadra di Modesto sprofondare sempre più nell’abisso. Non è servita la superiorità territoriale, il controllo del gioco, la maggiore presenza nell’area avversaria. Contava vincere, e lo ha fatto la Reggina alla quale è bastata l’invenzione di Montalto per portarsi a casa il derby, mentre il Crotone resta all’asciutto e si lecca le ferite per l’ennesima incompiuta di un torneo che ha preso una deriva infinita.

Due reti appena nelle ultime quattro giornate, l’apporto ancora impercettibile dei nuovi arrivati, la crisi di Mulattieri e la netta sensazione di una rincorsa impossibile da operare. Soprattutto se si inciampa in un contesto come quello del Granillo, al cospetto di una squadra umile e poco altro.

LA PARTITA

Modesto sceglie Mulattieri con Kargbo e Maric a sostegno. Una decisione che rappresenta una chiara volontà bellicosa, che aggiunge anche la promozione di Calapai sulla corsia di destra, preferito a Mogos. Tra i pali conferma anche per Sala. Per il Crotone l’esigenza del resto è chiara, come anche la Reggina, reduce da otto ko nelle ultime nove giornate. La cornice sugli spalti non è certamente quella dei ‘vecchi tempi’, ma la presenza comunque sufficiente, con un centinaio di sostenitori arrivati da Crotone accomodati nel settore ospiti.

La fase di equilibrio che regna nei primi venti minuti è spazzata all’improvviso dal lampo geniale di Montalto che raccoglie un errato disimpegno dei rossoblù in uscita e con una conclusione dai 50 metri trova la parabola vincente che beffa Saro, avanzato di qualche metro vista la situazione di controllo. Una beffa che conferma anche lo scarso rapporto con la dea bendata per un Crotone che sul fronte opposto ha due chance colossali per rimettersi in piedi, ma quando Mulattieri spara in bocca a Turati la palla più ghiotta del primo tempo il rimpianto è alle stelle. Ma la pressione del Crotone produce altre due occasioni, la prima con Maric che viene ‘anticipato’ da Cuomo nel momento in cui stava per azionare il sinistro sull’invito al bacio di Kargbo. Alla collezione si aggiunge anche Sala, bravo a tagliare alle spalle la difesa reggina e raccogliere un bel traversone di Maric, ma l’impatto di testa non è adeguato alle intenzioni e finisce a lato.

Nel secondo tempo il dominio del Crotone è assoluto. Un monologo però sterile, come altre volte capitato durante il torneo, con tanti passaggi e un giro palla che non produce pericoli, ad eccezione di un paio di incursioni con gli esterni che avrebbero meritato un’appendice diversa. La Reggina ha badato soltanto a difendere lo striminzito ma prezioso vantaggio, lasciando Saro inoperoso per tutta la frazione. Modesto ha provato a iniettare forze fresche, ma neppure gli ingressi di Kone, Borello e Schnegg hanno modificato un canovaccio che inchioda il Crotone all’ennesima amara realtà di una stagione maledetta. Prima sconfitta del 2022 che interrompe quel piccolo bagliore intravisto in questa fase, classifica che si complica ulteriormente e i difetti endemici che restano tali e attuali quando febbraio ha già compiuto la prima metà.

REGGINA-CROTONE 1-0

MARCATORE: 20' Montalto

REGGINA (4-2-3-1): Turati; Loiacono, Cionek, Stavropoulos (45' Amione), Di Chiara; Hetemaj (88' Cortinovis), Crisetig; Kupisz, Ménez (61' Tumminello), Folorunsho; Montalto (61' Bianchi). a disposizione: Micai, Adjapong, Aya, Franco, Giraudo, Lombardi, Denis, Galabinov. Allenatore: Stellone.

CROTONE (3-4-2-1): Saro; Cuomo, Golemic (82' Cangiano), Nedelcearu; Calapai, Estevez, Awua (72' Kone), Sala (72' Schnegg); Maric, Kargbo; Mulattieri (72' Borello). a disposizione: Festa, Tornaghi, Serpe, Mondonico, Vulic, Nicoletti, Mogos, Schirò. Allenatore: Modesto.