Covid, Protezione civile: punti vaccinali accessibili senza prenotazione

CATANZARO - "Tutti i punti vaccinali distribuiti sul territorio sono in modalità Open: è possibile, quindi, accedere senza necessità di prenotazione per agevolare il più possibile l'immunizzazione anti Covid-19, sia prima che seconda o terza dose, per la fascia 5-11 anni e quella dai 12 e fino agli over 90 anni". Lo rende noto la Protezione civile regionale che parla di iniziativa "fortemente voluta dal presidente della Regione Roberto Occhiuto".

"C'è solo qualche eccezione in alcuni punti vaccinali dove si rende necessario - prosegue la nota - mantenere la prenotazione per garantire un'efficiente organizzazione. Si ringrazia per la preziosa collaborazione le aziende sanitarie e ospedaliere, il personale medico, infermieristico e amministrativo e i volontari. Proseguono anche a pieno ritmo le vaccinazioni domiciliari per tutti coloro le cui condizioni fisiche non consentono di raggiungere i centri vaccinali".

Ricordiamo il link per scaricare la modulistica necessaria per la vaccinazione: https://www.rcovid19.it/covid-19-la-modulistica-per -la-vaccinazione/.Mentre per consultare tutti i punti vaccinali con i giorni e gli orari di apertura https://www.rcovid19.it/open-vax-days-punti-vaccinali-sempre-accessibili-senza-prenotazione-elenco-aggiornato/.