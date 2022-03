Cane cade tra gli scogli al porto di Crotone, salvato dai vigili del fuoco

CROTONE - La festa di San Valentino è la festa dell'amore. Come può essere quello verso gli animali, ma anche quello verso il proprio lavoro al servizio degli altri. Lunedì mattina al porto di Crotone si sono celebrati entrambi i casi. I vigili del fuoco del comando provinciale di Crotone hanno dimostrato, per l'ennesima volta, l'amore per un lavoro pericoloso ma che riesce a dare tante soddisfazioni. Come vedere una donna piangere di gioia per un cagnolino salvato.

"Gioia vieni qui. Signora l'abbiamo preso. Stia tranquilla". Queste le frasi pronunciate dai vigili del fuoco intervenuti al molo foraneo di Crotone dove un cane di piccola taglia era caduto a 6 metri di profondità nella parte più bassa tra le insenature create dagli scogli frangiflutti. Il cagnolino era bloccato nell'acqua che per fortuna in quel momento era bassa. Le unità dei vigili del fuoco dopo un accurato sopralluogo hanno verificato la possibilità di calarsi in una stretta cavità tra gli scogli che, proprio per la bassa marea, dava la possibilità di accesso alla zona dove era finito il cane.