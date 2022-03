Crotone, entrano in servizio i primi tre nonni vigili

Alessandra Perziano, Antonio Scicchitano e Francesco Riganello hanno ricevuto “l’investitura” ufficiale di nonno vigile per il meritorio ruolo che svolgono a favore della comunità cittadina. Dopo aver aderito all’invito dell’amministrazione, hanno svolto un periodo di formazione presso il comando di Polizia Locale, curato da Antonio Federico e sono pronti a svolgere attività di volontariato a supporto dello stesso Comando come ad esempio la vigilanza davanti alle scuole cittadine negli orari di entrata e di uscita.

L’istituzione della figura del “nonno vigile” è stata proposta dalla consigliera Passalacqua per coinvolgere i cittadini nella fascia di età tra i 55 e 75 anni in attività di volontariato a supporto della Polizia Locale.

Un progetto che ha una duplice valenza: riaffermare che la terza età non è una stagione in cui si può essere partecipi, da protagonisti, della vita cittadina e dare un supporto a servizi importanti come la sicurezza dei bambini all’uscita delle scuole.