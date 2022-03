Martedì 22 Vax School Days all'Istituto Alfieri di Crotone

Martedì 22 febbraio 2022, dalle ore 15, presso l’Istituto Comprensivo Vittorio Alfieri di Crotone, via Cutro 114, ci sarà il “Vax School Days” finalizzato alla somministrazione del vaccino anti covid per gli studenti appartenenti alla fascia d’età 5 – 11. L’iniziativa è rivolta a tutti gli studenti della città di Crotone. Si tratta di una iniziativa che il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto e la vice presidente con delega all’istruzione, Giusi Princi, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo “Alfieri”, hanno promosso per contenere la pandemia e contribuire allo svolgimento in sicurezza delle attività scolastiche in presenza, secondo quanto previsto dal Ministero dell’Istruzione e dal Ministero della Salute. I genitori dei minori interessati potranno aderire, sino alle ore 16:00 di giorno 21 febbraio 2022, mediante la compilazione di un modulo on line. .