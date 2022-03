Nel giorno di San Valentino nel centro storico di Crotone c'è il vicolo degli innamorati

CROTONE - Nel giorno di San Valentino è stato inaugurato nel centro storico il vicolo degli innamorati. Una coincidenza voluta dall’associazione 'Crotone in fiore' che si è fatta promotrice dell’iniziativa.

Lunedì 14 febbraio la targa 'Vicolo degli innamorati' è stata installata in via Pitagora nei pressi della basilica cattedrale. Presenti la presidente dell’associazione Caterina Cotroneo insieme ad altri associati e due addetti dell’azienda Metal carpenteria, che ha realizzato e donato la targa.

La stradina si è animata, è stata abbellita e si spera che possa prendere vita e diventare un punto di riferimento per tutti gli innamorati che magari possono scambiarsi tenerezze proprio sotto la targa. Lo scopo dell’associazione d’altro canto è esattamente questo, rivitalizzare spazi del centro storico, renderli gradevoli e fruibili. Un contributo notevole è stato data anche dall’azienda Metal carpenteria di Sergio Torromino che ha sposato fin da subito l’iniziativa mettendo a disposizione le maestranze di Francesco Nebbioso, Michele Gerace e Francesco Orlando oltre ad aver realizzato, donato e collocato la targa. Il vicolo degli innamorati è solo l’ultimo in ordine di tempo, ma ne seguiranno sicuramente tanti altri, perché Crotone in fiore ha già “battezzato” i vicoli della fortuna, degli abbracci, dei poeti e artisti. Un piccolo contributo per un centro storico che merita di essere rivalutato e rivitalizzato.