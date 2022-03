Vivere In, conversazione all'Immacolata sul ruolo dei laici nella nostra società

"Dalla lettura all'interpretazione della storia" è il titolo di una conversazione in programma sabato 19 febbraio alle ore 18 nella chiesa dell'Immacolata. Al centro della discussione, organizzata dal movimento Vivere In, l’identità ed il ruolo dei laici nella nostra società. Ne discutono Eugenio Scagliusi, avvocato cassazionista direttore responsabile del periodico Vivere In, e don Serafino Parisi, biblista parroco della Cattedrale.

L’intento di questa iniziativa, inserita nel percorso “Luce sulla città VIII edizione”, è quello di contribuire alla riflessione e all'analisi critica del nostro momento storico, partendo dall’approfondimento della dottrina sociale della Chiesa, certi che solo un confronto continuo e qualificato - scrive Vivere In - può creare i presupposti per una crescita consapevole dell’identità e del ruolo che ognuno di noi deve responsabilmente assumere nella società".