La rete del metano arriva a Farina, al via i lavori. Gratis l'allaccio alla rete

Sono iniziati questa mattina i lavori di metanizzazione del popoloso quartiere Farina, alla periferia sud di Crotone, nel quale vivono alcune migliaia d persone. LO rende noto l'assessore ai lavori pubblici Rossella Parise che si è recata sul cantiere insieme a tecnici comunali.

La rete di metanizzazione nel quartiere sarà estesa per oltre cinque chilometri, uno dei quali, comunque, è stato già completato negli anni passati. Il progetto per portare il gas nel quartiere, frutto di una convenzione tra Comune di Crotone e Italgas, infatti, era stato avviato nel 2014 ma poi interrotto per la presenza, nel sottosuolo, di materiali ritenuti inquinanti. E' quindi seguito un complesso iter per sbloccare il progetto ulteriormente ritardato dalla fase commissariale che interessato il Comune tra il 2019 e il 2020.

In questo periodo, oltretutto Italgas aveva valutato l'opportunità di investire le risorse finanziarie destinate alla metanizzazione del quartiere in altre regioni. La nuova amministrazione comunale,quindi, in sinergia con la Prefettura e l'Atem (Ambito Territoriale Minimo), è riuscita a sbloccare l'iter ottenendo le autorizzazioni necessarie al completamento della rete di gas metano, che consentirà ai residenti un notevole risparmio economico.

In questa questa fase e fino al completamento dei lavori - annuncia infine il Comune - l’allaccio alla rete principale sarà a costo zero per gli utenti che intendono eventualmente usufruire del servizio.