E' stato d'agitazione per l'Abramo CC. I sindacati chiedono un incontro al Mise

Crotone - Le segreterie regionali di SLC-CGIL, FISTEL- CISL E UILCOM-UIL hanno richiesto la proclamazione dello stato di agitazione di tutto il personale dipendente della Abramo Cc. Gli stipendi di gennaio, infatti, sono ancora congelati e nonostante le rassicurazioni da parte dei commissari giudiziali del Mise - circa il pagamento delle spettanze almeno dei 6 giorni di gennaio - in virtù del cospicuo anticipo nelle casse aziendali previsto per il mese di febbraio, ad oggi, i conti dei dipendenti sono ancora in rosso. "Abbiamo contezza - si legge in una nota delle segreterie sindacali calabresi - che alcuni committenti hanno pagato le fatture e, il committente Wind, ha anticipato il pagamento della fattura prevista per marzo 2022 per venire incontro alle esigenze dei lavoratori". Inoltre, in queste ore, si apprende dai social lo sblocco del Durc da parte dell'Inps che "consentirà all'Abramo di incassare oltre 13 milioni di euro di crediti pregressi". I sindacati quindi chiedono un incontro urgente con i commissari giudiziali per definire "nell'immediato la data dei pagamenti".