Pavimentazione danneggiata da mesi, nessun intervento del Comune

CROTONE - Da mesi un cartello di pericolo generico indica ai pedoni che la pavimentazione di via Interna Marina è rotta. Da mesi non c'è stato alcun intervento nonostante le sollecitazioni al Comune di Crotone. A segnalarcelo è un cittadino che ha postato anche alcune foto su facebook. La zona è quella della movida crotonese, a pochi metri dal lungomare davanti a locali molto frequentati. La situazione di pericolo è evidente ed un semplice segnale non basta. C'è bisogno di un intervento immediato anche in considerazione che con l'arrivo delle belle giornale primaverili quella zona comincerà ad essere frequentata da tante persone.