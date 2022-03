Servizi interregionali interrotti, la F.lli Romano Spa avvia licenziamento collettivo

CROTONE - L'azienda di trasporti F.lli Romano Spa ha avviato la procedura di licenziamento collettivo per 16 dipendenti impegnati sulle linee interregionali che nel 2021 sono state definitivamente interrotte per mancati ricavi.

Nella comunicazione dell'avvio dei licenziamenti inviata il 16 febbraio al Ministero del lavoro, alla Regione Calabria ed ai sindacati, la Romano Spa analizza la situazione in cui si è venuta a trovare anche dopo la costituzione dell'Ati con la Ias touring srl e il partenariato con Flixbus. Iniziative - scrive la Romano Spa - le cui "previsioni non sono state confermate e diversamente da quanto ipotizzato non vi è stato alcun incremento di ricavi. La struttura dei costi lavoro e di esercizio dei veicoli (sempre più elevati) ha reso non più sostenibile la prosecuzione della collaborazione con Flixbus e, più in generale, del servizio".

Nel frattempo alcuni lavoratori (14) sono passati dalla Romano Spa alla Romano autolinee regionali a part time. Tuttavia altri dipendenti (15) hanno rifiutato l'offerta. Allo stato - comunica la F.lli Romano Spa - risultano in esubero 16 unità (15 full time e 1 part time) corrispondente al 100% del personale viaggiante in servizio presso l'azienda.