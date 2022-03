Don Diegoh, la mia vita nella virgola tra la notte che passa ed il domani che verrà

“Addio, a domani.” è il titolo del nuovo album di Don Diegoh, pubblicato l'11 febbraio per Macro Beats e distribuito da Artist First. Undici canzoni legate tra loro da un concept e da colori differenti in confronto a ciò a cui l'artista ci aveva abituato in passato. “Addio, a domani.” è, infatti, un racconto che ruota intorno alla sfera dell'amore, descritto in tutte le sue sfumature e fasi. Inizia da una fine, narrando le conseguenze dell'interruzione di una storia, per poi attraversarne tutti gli step: i ricordi, l'incontro improvviso con una nuova persona, i bilanci, i sogni, le paure, i momenti più critici e le riflessioni sul futuro. Si chiude, infine, con una lunga lettera che Diego scrive a sé stesso per guardarsi dentro e disegnare un nuovo inizio. Ne abbiamo parlato con il rapper crotonese. Ecco l'intervista.

Il nuovo album è un viaggio nel quale ti racconti invece di raccontare. Da dove nasce questo cambiamento?

“A 37 anni ho avvertito l’esigenza di abbandonare il linguaggio più street e di usare il Rap come strumento per mettere luce su una dimensione più intima. Si parla, sempre, di vita vissuta. Rispetto ai dischi precedenti, però, in questo disco si parla soprattutto della mia”.

Come è nato il disco?

“Ho iniziato a lavorarci a marzo 2020 in pieno lockdown e l'ho terminato a luglio 2021. È stato scritto tra Roma, Milano e Crotone. Il lockdown mi ha dato più tempo per me, ha tirato fuori quello che non avevo mai tirato fuori. Nel bene e nel male. Ne ho approfittato per guardarmi dentro”.

In un post su facebook racconti di aver superato un momento difficile della vita. Lo fai capire anche in alcuni dei brani come ‘Spine’. Quanto è stato terapeutico questo disco visto che scrivi proprio “la musica è tutto”?

“Sì, è proprio così. Sono rinato da un momento difficile. La musica è tutto ed è stata fondamentale per la mia vita. Quando ho finito di scrivere ‘Spine’ sono scoppiato a piangere. È una canzone scritta in 10 minuti su un foglio (cosa rara per me). Ho provato un'emozione fortissima. Si tratta di una lettera a me stesso in cui ripercorro alcuni episodi clou superati nel tempo”.

La tracklist sembra un percorso verso una rinascita simboleggiata anche da quello che scrivi nel brano 'La pioggia che cade' che spazza via i mostri e apre le porte a quei ladri che rubano il cuore... ed ancora in Spine hai scritto : 'Cadono le lacrime dagli occhi tuoi, sono gli occhi in cui mi affaccio per cercare la mia cura dalla notte' ...

“...Prima di guarire in un abbraccio. La musica in questo disco è stata come una catarsi per esorcizzare i momenti difficili. Il titolo ‘Addio, a domani.’ simboleggia un percorso che parte da una fine e arriva a un nuovo inizio. In questo titolo non ci sono elementi casuali: la virgola è la notte che scorre tra l’Addio al passato e il giorno dopo, il domani: è un disco scritto per superare e lasciare sul foglio le cose a cui ho detto addio per darmi appuntamento a domani. La canzone “Spine” spiega il titolo, perché in quella canzone cerco proprio la mia cura dalla ‘notte’, intesa in senso metaforico come momento di buio. Quella frase è una citazione rivisitata di una poesia di Franco Arminio, presa da ‘La Cura dello Sguardo’, che invito a leggere”.

In questo viaggio intimo quali sono i brani che più ti rappresentano?

“Ladri in Casa’ e 'Spine' sono i brani a cui più tengo. 'Ladri in casa' racconta di una persona che mi ha rubato il cuore. È l’unica canzone d’amore del disco. È dedicata a lei che, da un anno, mi ha rubato metaforicamente le chiavi della mia testa. '2035’, invece, è forse la canzone che tratteggia le parti di me che non erano mai uscite prima”.

Canti anche di un'astronave che hai nella testa?

“La canzone 'Astronave' spiega la mia parte romantica e passionale. In più sono una persona che crea 24 ore al giorno. Spesso e volentieri, faccio fatica a tenermi attaccato alla realtà. Alle volte, quando parlo con mio fratello si nota differenza tra me e lui. Lui è concreto, realista, io sono un sognatore, dò molto spazio alle emozioni. Le scarpe sono attaccate al terreno, ma con la testa sono spesso in viaggio”.

Oltre ai testi si ascolta un disco diverso anche dal punto di vista musicale...

“Io ascolto pochissimo Rap. Sono un gran fan dei cantautori classici, della musica Indie e del Rock. Ho provato a ispirarmi a questi generi e ad avvalermi di musicisti davvero forti. La cosa bella è che ci sono anche tre produttori crotonesi: Nife (Christian Greco, ndr), Deja (Michele Monaco, ndr) e uno dei brani è firmato con il chitarrista Luigi Lonetti. Inoltre, oltre al cd abbiamo realizzato una fanzine con le foto di Edoardo Lio, anche lui crotonese, che re-interpretano i testi in modo perfetto”.

Tanto genio crotonese nel tuo disco, ma ora che vivi lontano dalla tua terra com’è il rapporto con Crotone?

“È la città dove tornare. Non solo perché ci sono i miei, ma perché a Crotone ritrovo completamente pace e calma in alcuni ‘posti’ speciali. Ho un rapporto bellissimo, sia con la città che con le persone. Sono fuori da 15 anni ed è ancora difficile passare una domenica non a Crotone, prendendo il caffè sul lungomare o passeggiando in centro. Poi mi mancano papà e mamma, i miei migliori amici che stanno lì. Quando scrivo, scrivo anche per loro”.

Nei tuoi brani hai anche spesso cantato del mondo ultras e del Crotone. Ora in panchina c'è un tuo amico, Francesco Modesto. Svestendo i panni da musicista cosa pensi del momento difficile del Crotone?

“Io ho tanta fiducia nel Mister, ci lega un grande rapporto di amicizia. Ci sentiamo spesso e le nostre telefonate sono curiose perché lui non vuole parlare di calcio e io non voglio parlare di musica. Così finisce che parliamo di noi o di famiglia. Io penso che, con la fame che ha Francesco, ci salviamo. La scelta di affidare il Crotone ad un crotonese è difficile, perché quando sei di Crotone alcuni crotonesi non ti trattano come tratterebbero un professionista che viene da un’altra città. Spesso prendono confidenze che non si prenderebbero con esterni. Sui social ho letto commenti brutti su Francesco. Parole che non merita. Conosco la sua professionalità. Nel mio piccolo ho vissuto anche io questa situazione da nemo profeta in patria. Ma abbiamo le spalle larghe. Una persona può sbagliare, ma denigrarla sul piano personale non è giusto. A me di Crotone fa male una cosa: dovremmo essere più uniti, invece ci attacchiamo tra noi. Io non sono un tipo peace and love, ma ho rispetto per le professioni altrui”. Questo fenomeno di criticare a prescindere è una conseguenza del periodo che stiamo vivendo. Forse bisognerebbe tenere conto di quello che scrivi in Spine: 'Ti sei mai fermato ad ascoltarti prima di incolpare prima di incolparti?'

“Forse, se ne esce mollando le cose che reputiamo sbagliate e perseverando in quelle giuste sia a livello personale che collettivo. Questo periodo potrebbe permetterci una crescita umana preziosa, se si capiscono e si fanno le scelte giuste che si riflettono nella comunità”.

Hai detto di essere un sognatore. Qual è il tuo sogno adesso?