Serie B, la delusione di Modesto: "Atteggiamento sbagliato e mi prendo le colpe, ma credo ancora nella salvezza"

L’assunzione di responsabilità come premessa. Ma l’incredulità mista a sgomento nell’osservare lo spettacolo avvilente prodotto dalla sua squadra. Sognava un altro regalo per il suo 40esimo compleanno, ma la notte di Francesco Modesto riserva soltanto delusioni. L’ennesima di un percorso travagliato e ormai quasi compromesso, inaspettato per quello che aveva preparato l’allenatore insieme ai suoi giocatori: “Sono deluso e arrabbiato – ammette senza mezzi termini – perché perdere ci può stare, ma non certo in questo modo. Abbiamo sbagliato completamente partita, sembrava avessimo un blocco psicologico. E tutto questo non possiamo permettercelo. Il principale colpevole sono io che li alleno, li osservo, li scelgo. Ma poi, però, mi aspetto risposte diverse da quelle che hanno invece offerto contro il Brescia. Che ha fatto una grande partita, ma è stata aiutata dal nostro atteggiamento assolutamente sbagliato. Se siamo così non si va da nessuna parte. Ho detto loro di rivedere la partita, poi uno può essere anche inferiore a livello individualo. Ma quella determinazione e voglia di vincere almeno qualche duello, non deve mai venire meno. Perché una squadra che si deve salvare deve avere questo tipo di atteggiamento, altrimenti fai molta fatica. Non resta che cancellare e ripartire".

Un film visto già troppe volte, come le parole sbandierate fino alla noia. Le prospettive si assottigliano, ma l’aritmetica ancora concede chance, che il Crotone sarebbe chiamato ad assecondare. Ci crede nonostante tutto anche Modesto, rabbuiato da questa performance desolante ma animato da fieri propositi. “Detto questo, mancano 15 partite e dobbiamo vendere cara la pelle, almeno fino a quando sono seduto su questa panchina. Altrimenti non andiamo d’accordo. CI guarderemo in faccia e riannoderemo i fili per provare a ottenere quanto più possibile da qui alla fine del campionato, a cominciare da Lecce. Io ci credo e ci dobbiamo credere tutto. Non è ancora finito tutto, io ho grande fiducia nel gruppo. E’ un incidente di percorso, e dopo questa gara l’attenzione si alzerà sempre di più”.