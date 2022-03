Serie B, una crisi senza fine: il Crotone si arrende anche al Brescia

L’agonia prolunga il suo percorso e consegna un’altra tappa amara. L’ennesima buttata al vento, una sbandata pericolosa che compromette quel poco che ormai resta nella disperata rincorsa verso la salvezza. Allo Scida ha fatto festa il Brescia, al quale è bastato un rigore realizzato nel primo tempo per confezionare il blitz che lo rilancia in altissima quota mentre il Crotone ingoia un’altra serata nefasta. Disarmante da ogni sfumatura, inadeguato e ormai rassegnato al peggio, si consegna anche al Brescia e prosegue nel suo calvario infinito, con la classifica che lo inchioda a quota 14, a -9 dall’Alessandria con numeri inquietanti che le 0 reti realizzare nelle ultime tre giornate certificano senza scampo.

Modesto opera tre cambi rispetto alla formazione di Reggio Calabria: Mogos si riappropria della corsia di destra, Borello opera con Kargbo alle spalle di Maric (Mulattieri parte dalla panchina) e Nicoletti viene preferito a Sala e Schnegg sulla corsia di sinistra. L’impatto del Crotone è incoraggiante, si percepisce la voglia e l’intenzione di aggredire subito il match. Sull’altro versante, però, un Brescia di alto pregio, che palleggia e fa viaggiare la sfera con buona qualità. Eppure il primo squillo è proprio del Crotone, ma Nicoletti lanciato nello spazio da una imbucata di Borello, cincischia ed al momento di concludere o appoggiare ai compagni accorsi a rimorchio, scivola e dilapida la clamorosa chance. I rossoblù arrivano anche con una certa frequenza e regolarità dalle parti bresciane, ma le intenzioni cozzano spesso con la qualità della scelta finale. E mentre il Crotone si arrovella alla ricerca della soluzione vincente, si materializza l’improvvisa beffa, causata dal goffo e istintivo controllo di mano di Cuomo nel tentativo di opporsi ad una palla spiovente. Rigore che Tramoni realizzata complicando ulteriormente la missione di un Crotone che accusa il colpo ripiombando nello sconforto e desolazione che caratterizza la tremebonda stagione.

Modesto intuisce le difficoltà e getta subito nella mischia Mulattieri per aumentare il peso specifico in attacco. C’è anche Sala che rileva lo spaesato Nicoletti, autore di un primo tempo da dimenticare. La musica resta però la stessa, con il Brescia che controlla senza affanni e il Crotone impacciato e incapace di avviare una reazione ordinata e organizzata. Il tecnico inserisce ulteriori forze fresche con Marras e Calapai ma è una fase del match confusa che il Crotone non riesce a governare, manifestando il consueto disagio che toglie serenità e leggerezza. L’impegno e la volontà non mancano, ma i limiti frenano ogni tentativo. Modesto si gioca anche la carta Adekanye, all’esordio stagione, che rileva Nedelcearu partecipando all’assalto finale che però non produce lo straccio di un pericolo. Il Brescia potrebbe chiuderla due volte ma Saro si oppone evitando un passivo più pesante. Ma non può evitare il capitombolo, con l’appendice dello Scida che fischia e invita i propri giocatori ad ‘andare a lavorare’. Un'amara colonna sonora che cala il sipario su una partita che rappresenta un'altra pesante mazzata sulle residue aspirazioni di salvezza.